Украина готовится к перезапуску отношений с Венгрией, –Зеленский
Украина готовится к двусторонним консультациям с Венгрией. Киев рассчитывает на конструктивную перезагрузку отношений с новой властью Будапешта.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Смотрите также Не успели скрыть: Мадьяр нашел измельченные документы и агитацию Орбана
Что известно о возобновлении двусторонних консультаций с Венгрией?
Глава государства сообщил, что совместно с главой МИД Андреем Сибигой обновил европейские внешнеполитические приоритеты на май – июнь этого года.
По его словам, сейчас Киев ведет активный диалог с новой властью Венгрии и готовится к двусторонним консультациям.
Зеленский отметил, что ожидает конструктивную перезагрузку отношений и реальные результаты.
Министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты,
– добавил президент.
Заметим, что дипломаты и чиновники ЕС для издания Politico сообщили, что заявления Будапешта о переговорах с Киевом о правах венгерского меньшинства могут свидетельствовать о готовности Венгрии поддержать начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в ближайшее время.
Также издание пишет, что в течение следующих месяцев может состояться встреча лидеров двух государств.
Переговоры о вступлении в ЕС: что известно?
Кроме того, Зеленский сообщил, что во время разговора с Сибигой особое внимание уделили работе с европейскими институтами по открытию переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз.
Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент упомянул и об отдельных задачах по переговорам об окончании российской войны и возможной роли Европы в этом процессе.
"Пока эти задачи непубличные", – уточнил он. Также президент добавил, что Украина рассчитывает на сильную позицию Европы и прилагает все усилия, чтобы общеевропейские интересы учитывались наравне с украинскими.
По данным СМИ, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта уже обсуждали заявку Украины на вступление в ЕС во время телефонных разговоров с Мадяром сразу после его избрания. Дипломат отметил, что руководительница Еврокомиссии настаивает на быстром продвижении вопроса членства Украины – еще до саммита ЕС в июне.
Высокопоставленный чиновник ЕС добавил: "Я действительно думаю, что есть шанс открыть кластер, но это будет очень трудно".
Отношения Украины и Венгрии: последние новости
18 мая Ощадбанк сообщил, что добился полной отмены решений в отношении его инкассаторов. Речь идет о решении о депортации, решение о трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны. Вместе с тем венгерская сторона согласовала удаление соответствующих записей из государственных реестров. Это должно произойти немедленно.
Напомним, их, еще при правлении правительства Орбана, было незаконно задержано в Будапеште, а все деньги и банковские металлы были изъяты венгерскими властями.
В тот же день, 18 мая, Украина и Венгрия договорились начать диалог о правах венгерского меньшинства на Закарпатье через экспертные консультации, которые состоятся вскоре в онлайн-формате.
Министр МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт планирует восстановить партнерские отношения с Евросоюзом, а также высказалась о войне в Украине и вступление Киева в ЕС. По ее словам, Венгрия признает территориальный суверенитет Украины. Также Будапешт поддерживает интеграцию в ЕС, однако отмечает, что Киев должен полностью выполнить условия вступления.