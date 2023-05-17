Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил условие – Будапешт требует гарантии, что в будущем Европейский фонд мира не будет использоваться для помощи Украине.

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"Венгрия пробивает дно за дном. Я так понимаю, теперь им нужно написать заявление на выход из ЕС или НАТО. Потому что все гадости, которые можно только придумать, венгерское политическое правительство их сделало", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о скандальном решении Венгрии: смотреть видео

Лишь бы оскандалиться

Олег Жданов предположил, что решение будет принято, поскольку в брюссельском Европарламенте больше влияния на венгерскую экономику. Но Венгрии нужно было оскандалиться таким образом.

Я понимаю, дешевый российский газ, но ведь вы забыли Будапешт, сожженный советской артиллерией. Вы забыли о присутствии советских войск на своей территории. Неужели так коротка память у венгров по отношению к СССР? Кстати, Венгрия одной из первых подняла восстание против Союза в 1956 году. Наверное, все забыли. Как жаль,

– сказал он.

Отметим, это должен был быть восьмой транш помощи. В начале мая Совет Евросоюза принял очередное решение, согласно которому из Европейского фонда мира выделили миллиард евро, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами.

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