Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил условие – Будапешт требует гарантии, что в будущем Европейский фонд мира не будет использоваться для помощи Украине.
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"Венгрия пробивает дно за дном. Я так понимаю, теперь им нужно написать заявление на выход из ЕС или НАТО. Потому что все гадости, которые можно только придумать, венгерское политическое правительство их сделало", – отметил военный эксперт.
Олег Жданов о скандальном решении Венгрии: смотреть видео
Лишь бы оскандалиться
Олег Жданов предположил, что решение будет принято, поскольку в брюссельском Европарламенте больше влияния на венгерскую экономику. Но Венгрии нужно было оскандалиться таким образом.
Я понимаю, дешевый российский газ, но ведь вы забыли Будапешт, сожженный советской артиллерией. Вы забыли о присутствии советских войск на своей территории. Неужели так коротка память у венгров по отношению к СССР? Кстати, Венгрия одной из первых подняла восстание против Союза в 1956 году. Наверное, все забыли. Как жаль,
– сказал он.
Политические заявления Венгрии: последнее
- Спикер венгерской власти Золтан Ковач подверг критике Брюссель за поставку оружия Украине, а также обвинил Евросоюз в нарушении своих обязательств по поддержанию мира.
- Представитель венгерского правительства Рикард Йозвяк заявил о недовольстве новым 11 пакетом антироссийских санкций ЕС. Будапешт полностью не одобряет список людей, к которым они будут применены. Особенно Йозвак заботится о троих, среди которых начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.
- Сам Виктор Орбан усомнился в необходимости существования ЕС. Он считает, что организация не выполняет свои миссии.