Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на умові – Будапешт вимагає гарантії, що в майбутньому Європейський фонд миру не буде використовуватися для допомоги Україні.

Дивіться також Загроза для України і союзник Орбана: як зупинити проросійський реванш у Словаччині

"Угорщина пробиває дно за дном. Я так розумію, тепер їм треба написати заяву на вихід з ЄС чи НАТО. Бо всі капості, які можна тільки придумати, угорський політичний уряд їх зробив", – відзначив військовий експерт.

Олег Жданов про скандальне рішення Угорщини: дивитись відео

Аби тільки оскандалитися

Олег Жданов припустив, що рішення таки буде прийнято, оскільки в брюссельському Європарламенті більше впливу на угорську економіку. Але Угорщині треба було оскандалитися таким чином.

Я розумію, дешевий російський газ, але ж ви забули Будапешт, який був спалений радянською артилерією. Ви забули присутність радянських військ на своїй території. Невже така коротка пам'ять в угорців по відношенню до СРСР? До речі, Угорщина однією з перших підняла повстання проти союзу в 1956 році. Мабуть, все забули. Дуже шкода,

– сказав він.

Зазначимо, це мав бути восьмий транш допомоги. На початку травня Рада Євросоюзу ухвалила чергове рішення згідно з яким з Європейського фонду миру виділили мільярд євро, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами.

Політичні заяви Угорщини: останнє