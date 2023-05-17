Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на умові – Будапешт вимагає гарантії, що в майбутньому Європейський фонд миру не буде використовуватися для допомоги Україні.
Дивіться також Загроза для України і союзник Орбана: як зупинити проросійський реванш у Словаччині
"Угорщина пробиває дно за дном. Я так розумію, тепер їм треба написати заяву на вихід з ЄС чи НАТО. Бо всі капості, які можна тільки придумати, угорський політичний уряд їх зробив", – відзначив військовий експерт.
Олег Жданов про скандальне рішення Угорщини: дивитись відео
Аби тільки оскандалитися
Олег Жданов припустив, що рішення таки буде прийнято, оскільки в брюссельському Європарламенті більше впливу на угорську економіку. Але Угорщині треба було оскандалитися таким чином.
Я розумію, дешевий російський газ, але ж ви забули Будапешт, який був спалений радянською артилерією. Ви забули присутність радянських військ на своїй території. Невже така коротка пам'ять в угорців по відношенню до СРСР? До речі, Угорщина однією з перших підняла повстання проти союзу в 1956 році. Мабуть, все забули. Дуже шкода,
– сказав він.
Політичні заяви Угорщини: останнє
- Речник угорської влади Золтан Ковач розкритикував Брюссель за постачання зброї Україні, а також звинуватив Євросоюз у порушенні своїх зобов'язань щодо підтримки миру.
- Представник угорського уряду Рікард Йозвяк заявив про невдоволення новим 11 пакетом антиросійських санкцій ЄС. Будапешт повністю не схвалює список людей, проти яких вони будуть застосовані. Особливо Йозвак піклується про 3 осіб, серед яких начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.
- Сам Віктор Орбан засумнівався в необхідності існування ЄС. Він вважає, що організація не виконує свої місії.