Рікард Йозвяк заявив про невдоволення уряду Віктора Орбана новим, 11 за рахунком пакетом антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" написав у своїх соціальних мережах, передає 24 Канал.

До теми На цьому не зупиняться, Угорщина дратує не лише США, – аналітик про санкції проти Будапешта

Що не сподобалося Угорщині цього разу

Будапешт не схвалює повністю список людей, проти яких ЄС планує застосувати санкції. Угорський уряд бентежать 3 фамілії у списку з 72 кандидатів. За словами Йозвяка, до цієї трійки входить громадянин Білорусі Володимир Морозов. Він є начальником Білоруської залізниці. Двох інших осіб журналіст не назвав.

Які вимоги висунула Угорщина

Будапешт прагне захистити 3 осіб від економічних обмежень з боку ЄС за підрив українського суверенітету. Угорщина вимагає, щоб з нового санкційного пакета були вилучені їхні прізвища.

Зверніть увагу! Брюссель вже запровадив 10 пакетів антиросійських санкцій. Завдяки цьому у Росії почалися серйозні проблеми з доступом до технологій. Також це дозволило майже повністю заблокувати експорт російської нафти. При цьому Євросоюз планує додатково підсилити санкційний тиск на державу-терориста.

Більше про стосунки Угорщини з Росією