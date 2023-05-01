Цій державі варто перш за все визначитися з вектором своїх політичних вподобань між Європою та прислуговуванням Росії. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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В України та Угорщини зараз досить напружені стосунки, зауважив політолог.

Чия б корова мичала. Скільки сказав їхній прем'єр й інші політики про Україну такого, що на голову не налазить. Не їм робити зауваження президенту воюючої держави,

– прокоментував спікер.

Чого тільки вартували заяви про те, що ми неіснуюча країна, що про вступ до НАТО Україні потрібно буде запитати у Росії.

Угорщина справді підігрує Росії

За словами Лісного, Володимир Зеленський не сказав нічого не коректного. Лише чесно сказав про те, що відбувається.

Верхівка Угорщини обслуговує інтереси Росії, це факт, він доведений неодноразово. Це єдина країна, яка постійно ставить свою коротку ногу в не дуже дорогому взутті, де може, щоб підігравати своєму патрону,

– прокоментував експерт.

Лісний прокоментував критику Зеленського щодо Угорщини: дивитись відео

Вибір Угорщини

Угорщина має визначитися: вона з демократичним світом, Євросоюзом, НАТО, куди, відверто, її також взяли авансом чи вона буде обслуговувати Росію за дешеві енергоресурси.

Угорщина хоче всидіти одним місцем на двох стільцях. Але я такий момент, що іноді стільці можуть бути дуже широко розставлені і може розірватися те місце, яким ти намагаєшся сісти,

– іронічно зауважив аналітик.

Він змоделював, що Євросоюз можна уявити як "озеро з лебедями, серед яких плаває гидке каченя, яке хоче всіх нагнути, щоб отримати якийсь зиск".

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