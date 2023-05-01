Этому государству следует прежде всего определиться с вектором своих политических предпочтений между Европой и прислуживанием России. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.
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У Украины и Венгрии сейчас достаточно напряженные отношения, заметил политолог.
Чья бы корова мычала. Сколько сказал их премьер и другие политики об Украине такого, что на голову не налезает. Не им делать замечания президенту воюющего государства,
– прокомментировал спикер.
Чего только стоили заявления о том, что мы несуществующая страна, о том, что о вступлении в НАТО Украине нужно будет спросить у России.
Венгрия действительно подыгрывает России
По словам Лесного, Владимир Зеленский не сказал ничего не корректного. Лишь честно сказал о происходящем.
Верхушка Венгрии обслуживает интересы России, это факт, он доказан неоднократно. Это единственная страна, которая постоянно ставит свою короткую ногу в не очень дорогой обуви, где может подыгрывать своему патрону.
– прокомментировал эксперт.
Лесной прокомментировал критику Зеленского по отношению к Венгрии: смотреть видео
Выбор Венгрии
Венгрия должна определиться: она с демократическим миром, Евросоюзом, НАТО, куда, откровенно, ее тоже взяли авансом или она будет обслуживать Россию за дешевые энергоресурсы.
Венгрия хочет усидеть одним местом на двух стульях. Но я такой момент, что иногда стулья могут быть очень широко расставлены и может разорваться то место, которым ты пытаешься сесть.
– иронически заметил аналитик.
Он смоделировал, что Евросоюз можно представить как "озеро с лебедями, среди которых плавает гадкий утенок, который хочет всех нагнуть, чтобы получить какую-то выгоду".
Что известно о дипломатической перепалке между Украиной и Венгрией
- Зеленский, в частности, заявил, что поведение Венгрии и ее отношения с Россией не соответствуют статусу союзника НАТО. Ее приверженность Кремлю резко расходится со взглядами Североатлантического союза.
- Он назвал поведение страны неадекватным, ведь Альянс – это союз государств с одинаковыми взглядами на безопасность и ценности. И одна из таких стран не может считать Россию своим союзником.
- На это в Министерстве внешних дел Венгрии выразили возмущение и сказали, что их государство "заплатило чрезвычайно высокую цену за войну". Однако напомним, что Будапешт до сих пор закупает энергоресурсы у агрессора.