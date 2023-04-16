Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він додав, що сьогодні Угорщина один з основних адвокатів Москви в Європейському Союзі.

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Угорщина заважає спільній позиції НАТО

За його словами, сьогодні Угорщина налагодила дуже тісні політичні та економічні зв’язки з Росією. Міністр закордонних справ Петер Сійярто часто відвідує Москву, а прем’єр-міністр Віктор Орбан вважається близьким симпатиком Путіна.

"Угорщина дратує не лише США, а й кидає виклик ЄС, членом якого є і зобов'язувалась виконувати принципи цієї організації. Для того, щоб НАТО та ЄС мали авторитет, має бути певна межа і цю межу Орбан вже проходить. Реакція буде і від США, і від Брюсселю. На жаль, в НАТО та в ЄС у статутах немає положення, що робити з такими недобросовісними членами", – зазначив Рибачук.

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Він додав, що ЄС вже застосував економічні важелі та позбавив Будапешт кількох мільярдів євро. Для України головною проблемою є те, що керівництво Угорщини стоїть на заваді планам України до вступу в НАТО, а також вони стоять на порозі наших європейських прагнень.

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