Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він додав, що сьогодні Угорщина один з основних адвокатів Москви в Європейському Союзі.
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Угорщина заважає спільній позиції НАТО
За його словами, сьогодні Угорщина налагодила дуже тісні політичні та економічні зв’язки з Росією. Міністр закордонних справ Петер Сійярто часто відвідує Москву, а прем’єр-міністр Віктор Орбан вважається близьким симпатиком Путіна.
"Угорщина дратує не лише США, а й кидає виклик ЄС, членом якого є і зобов'язувалась виконувати принципи цієї організації. Для того, щоб НАТО та ЄС мали авторитет, має бути певна межа і цю межу Орбан вже проходить. Реакція буде і від США, і від Брюсселю. На жаль, в НАТО та в ЄС у статутах немає положення, що робити з такими недобросовісними членами", – зазначив Рибачук.
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Він додав, що ЄС вже застосував економічні важелі та позбавив Будапешт кількох мільярдів євро. Для України головною проблемою є те, що керівництво Угорщини стоїть на заваді планам України до вступу в НАТО, а також вони стоять на порозі наших європейських прагнень.
Позиція Угорщини: головне
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що "України не існує з фінансової точки зору" і, що як тільки Європа та США перестануть "утримувати" Україну – війна закінчиться.
- В українському МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана та заявили, що "підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку".
- Під час візиту в Москву минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто домовився з Росією про пільговий режим оплати основних обсягів постачання газу. А також продовжив угоду про додаткові постачання палива.