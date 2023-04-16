Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он добавил, что сегодня Венгрия является одним из основных адвокатов Москвы в Европейском Союзе.

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Венгрия мешает общей позиции НАТО

По его словам, сегодня Венгрия наладила очень тесные политические и экономические связи с Россией. Министр иностранных дел Петер Сийярто часто посещает Москву, а премьер-министр Виктор Орбан считается близким симпатиком Путина.

"Венгрия раздражает не только США, но и бросает вызов ЕС, членом которого является и обязывалась выполнять принципы этой организации. Для того чтобы НАТО и ЕС имели авторитет, должен быть определенный предел и этот предел Орбан уже проходит. Реакция будет и от США, и от Брюсселя. К сожалению, у НАТО и в ЕС в уставах нет положения, что делать с такими недобросовестными членами", – отметил Рыбачук.

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Он добавил, что ЕС уже применил экономические рычаги и лишил Будапешт нескольких миллиардов евро. Для Украины главной проблемой является то, что руководство Венгрии мешает планам Украины вступить в НАТО, а также они стоят на пороге наших европейских стремлений.

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