При каком условии Венгрия вернет деньги и золото Ощадбанка: в правительстве дали ответ

Венгерские власти пообещали вернуть Украине изъятые деньги и золото Ощадбанка в случае, если расследование не подтвердит подозрения в отношении украинских инкассаторов.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает издание Telex.

Когда Украине вернут деньги?

Пока никаких обвинений по делу в отношении задержанных инкассаторов не выдвинули. В то же время Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) продолжает расследование в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег.

Гуйяш утверждает, что в инкассаторских автомобилях на момент задержания была "беспрецедентная" сумма иностранной валюты и значительное количество золота.

Если подозрения не подтвердятся, деньги должны быть возвращены,

– заявил он.

Напомним, ранее в Венгрии уже заявили, что готовы передать Ощадбанку два арестованных инкассаторских авто. В то же время чтобы оставить золото и валюту в стране, венгерские власти приняли специальный закон.

За принятие соответствующего решения проголосовало 119 представителей венгерского парламента.

Что произошло в Венгрии?