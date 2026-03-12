Укр Рус
12 марта, 19:24
При каком условии Венгрия вернет деньги и золото Ощадбанка: в правительстве дали ответ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Венгрия пообещала вернуть Украине деньги и золото Ощадбанка, если расследование не подтвердит подозрения в отношении украинских инкассаторов.
  • Как утверждает венгерская сторона, в инкассаторских автомобилях на момент задержания была "беспрецедентная" сумма иностранной валюты и значительное количество золота.

Венгерские власти пообещали вернуть Украине изъятые деньги и золото Ощадбанка в случае, если расследование не подтвердит подозрения в отношении украинских инкассаторов.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает издание Telex.

Когда Украине вернут деньги?

Пока никаких обвинений по делу в отношении задержанных инкассаторов не выдвинули. В то же время Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) продолжает расследование в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег.

Гуйяш утверждает, что в инкассаторских автомобилях на момент задержания была "беспрецедентная" сумма иностранной валюты и значительное количество золота.

Если подозрения не подтвердятся, деньги должны быть возвращены, 
– заявил он.

Напомним, ранее в Венгрии уже заявили, что готовы передать Ощадбанку два арестованных инкассаторских авто. В то же время чтобы оставить золото и валюту в стране, венгерские власти приняли специальный закон.

За принятие соответствующего решения проголосовало 119 представителей венгерского парламента.

Что произошло в Венгрии?

  • 5 марта Венгрия захватила инкассаторские автомобили государственного украинского "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии. Это произошло в Будапеште, и семеро граждан Украины, которые находились в авто, стали фактически заложниками.
     

  • В грузе были 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Перевозки выполняли в рамках международного соглашения с "Райффайзен Банк Австрия".
     

  • По версии венгерской Национальной налоговой и таможенной службы, задержание произошло в рамках расследования по отмыванию денег. В Будапеште утверждают, что якобы сообщили украинским коллегам о начале процедуры, однако оттуда, мол, не поступило никакого ответа.