В Венгрии запретили ряд украинских медиа в ответ на блокировку в Украине венгерских изданий Origo и Demokrata , которые нередко распространяют российскую пропаганду. В список вошли новостные сайты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение венгерского министра, ответственного за дела премьер-министра Гергея Гуляша.

Какие украинские СМИ решили заблокировать в Венгрии?

Венгрия решила действовать взаимно на решение Украины о блокировании их изданий, которые распространяли российские нарративы. Министр сказал, что украинской стороне якобы не нравилось то, что газеты "решились критически писать о политике санкций против россиян и вооруженной поддержке Украины". Кроме этого венгерские издания несколько критиковали ЕС и НАТО, говоря, что это "фрагментированные и неэффективные организации".

Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны в Венгрии,

– сообщил Гуляш.

Чиновник опубликовал список изданий, которые попали в Венгрии под блокировку:

ТСН;

Обозреватель:

Анонс Закарпатья;

ungvar.uz.ua;

Закарпаття.net;

Украинская правда;

hromadske;

NV.ua;

LB.ua;

Инсайдер Инфо;

uaonline.com.ua

Европейская правда.

К слову, ранее Россия заблокировала венгерское издание 444. Однако Венгрия не отреагировала на это решение, вероятно, опасаясь мести России.

Что известно об ухудшении отношений Украины и Венгрии?