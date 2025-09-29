Укр Рус
29 сентября, 15:06
Зеркальный ответ Венгрии: в стране запретили ряд украинских изданий

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Венгрия запретила ряд украинских медиа в ответ на блокирование в Украине венгерских изданий Origo и Demokrata.
  • Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились из-за споров о правах венгерского меньшинства, шпионский скандал и блокирование Будапештом шагов Украины на пути в ЕС.

В Венгрии запретили ряд украинских медиа в ответ на блокировку в Украине венгерских изданий Origo и Demokrata , которые нередко распространяют российскую пропаганду. В список вошли новостные сайты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение венгерского министра, ответственного за дела премьер-министра Гергея Гуляша.

Какие украинские СМИ решили заблокировать в Венгрии?

Венгрия решила действовать взаимно на решение Украины о блокировании их изданий, которые распространяли российские нарративы. Министр сказал, что украинской стороне якобы не нравилось то, что газеты "решились критически писать о политике санкций против россиян и вооруженной поддержке Украины". Кроме этого венгерские издания несколько критиковали ЕС и НАТО, говоря, что это "фрагментированные и неэффективные организации".

Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны в Венгрии, 
– сообщил Гуляш.

Чиновник опубликовал список изданий, которые попали в Венгрии под блокировку:

  • ТСН;
  • Обозреватель:
  • Анонс Закарпатья;
  • ungvar.uz.ua;
  • Закарпаття.net;
  • Украинская правда;
  • hromadske;
  • NV.ua;
  • LB.ua;
  • Инсайдер Инфо;
  • uaonline.com.ua
  • Европейская правда.

К слову, ранее Россия заблокировала венгерское издание 444. Однако Венгрия не отреагировала на это решение, вероятно, опасаясь мести России.

Что известно об ухудшении отношений Украины и Венгрии?

  • Отношения Украины и Венгрии ухудшились из-за нескольких факторов: споры о правах венгерского меньшинства на Закарпатье, шпионский скандал с подозрением на деятельность венгерской разведки, а также блокирование Будапештом шагов Украины на пути в ЕС. Из-за этих споров конструктивный диалог между странами почти остановлен, а дипломатические контакты сопровождаются взаимными обвинениями.

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что именно Украина виновата в ухудшении венгерско-украинских отношений за последние десять лет. Он говорит, что некоторые заявления угрожают безопасности Венгрии и выражает надежду, что отношения могут улучшиться со временем.

  • В сентябре Украина запретила въезд трем высокопоставленным венгерским чиновникам в ответ на действия Венгрии, которая ограничила въезд для украинских военных, в частности Роберта Бровди "Мадьяра".