Венгрия предоставит коридор для возвращения украинцев домой: детали

Венгрия предоставит украинцам, которые застряли на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину. На границах стран ЕС застряли 310 украинских граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере. Он провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

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️Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020

Что известно о украинском, которые застряли за рубежом