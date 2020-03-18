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      Венгрия предоставит коридор для возвращения украинцев домой: детали

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      Венгрия предоставит украинцам, которые застряли на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину. На границах стран ЕС застряли 310 украинских граждан.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере. Он провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

      К теме За два дня Украина эвакуировала более 18 тысяч своих граждан из Египта: детали

      Что известно о украинском, которые застряли за рубежом

      • Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч украинцев из-за рубежа, которые оказались заблокированными из-за пандемии коронавируса.
      • Эвакуация украинских граждан будет осуществляться по меньшей мере 175 рейсами.
      • Украина уже эвакуировала 18 тысяч 402 своих граждан из Египта в течение 17-18 марта. Эвакуацию осуществляли из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады.
      • Украинская компания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 15 европейских городов. В частности, украинцы смогут вернуться в Украину из Парижа, Вены, Берлина, Варшавы и других городов.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Украинские туристы застряли за рубежом Австрия Хорватия Венгрия Новости Украины Новости политики
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