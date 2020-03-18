Угорщина надасть коридор для повернення українців додому: деталі
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Угорщина надасть українцям, які застрягли на кордонах з Австрією та Хорватією, транзитний коридор для повернення в Україну. На кордонах країн ЄС застрягли 310 українських громадян.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твітері. Він провів телефонну розмову з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.
До теми За два дні Україна евакуювала понад 18 тисяч своїх громадян з Єгипту: деталі
Що відомо про українців, які застрягли за кордоном
- Україна планує евакуювати понад 35 тисяч українців з-за кордону, які опинилися заблокованими через пандемію коронавірусу.
- Евакуація українських громадян здійснюватиметься щонайменше 175 рейсами.
- Україна вже евакуювала 18 тисяч 402 своїх громадян з Єгипту протягом 17 – 18 березня. Евакуацію здійснювали з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади.
- Українська компанія SkyUp відкрила продаж квитків на нерегулярні авіарейси з 15 європейських міст. Зокрема, українці матимуть змогу повернутися в Україну з Парижу, Відня, Берліну, Варшави та інших міст.
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