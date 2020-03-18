Угорщина надасть коридор для повернення українців додому: деталі

Угорщина надасть українцям, які застрягли на кордонах з Австрією та Хорватією, транзитний коридор для повернення в Україну. На кордонах країн ЄС застрягли 310 українських громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твітері. Він провів телефонну розмову з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

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️Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020

Що відомо про українців, які застрягли за кордоном