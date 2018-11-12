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      Венгрия призывает ЕС возобновить сотрудничество с Россией

      18 Читати новину українською
      Венгрия обвиняет ЕС в двойных стандартах
      Венгрия обвиняет ЕС в двойных стандартах / Фото из открытых источников

      В Будапеште обвиняют Евросоюз в двойных стандартах из-за больших соглашений с Россией. Поэтому там предлагают "полностью восстановить" экономическое сотрудничество.

      Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба правительства.

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      Венгерский политик считает, что возобновление сотрудничества с Россией в интересах Евросоюза.

      Война разворачивается в мировой торговле, и соответственно, в четких экономических интересах Европы восстановить ее сотрудничество с Евразией, что в основном означает Россию,
      – сказал он.

      Сийярто также отметил, что лидеры Европейского Союза ранее поддерживали создание зоны свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока".

      "Экономические и торговые отношения между Россией и Европой сейчас двигаются в очень плохом направлении. Следует признать, что существует значительное российско-европейское экономическое сотрудничество, но оно базируется на двойных стандартах, поскольку под поверхностью компании из западноевропейских стран заключают крупные сделки с российскими предприятиями", – подчеркнул политик.

      К слову, ранее вице-премьер-министр Венгрии Шандор Пинтор заверил посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в неизменной поддержке территориальной целостности и восстановления мира Украины.

      Теги: Новости России Новости политики Венгрия
      Источник: 24 Канал
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