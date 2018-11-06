Венгрия заверила в неизменной поддержке территориальной целостности Украины, – посол

Вице-премьер-министр Венгрии Шандор Пинтори заверил посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в неизменной поддержке территориальной целостности и восстановления мира Украины.

Об этом посол сообщила на своей Facebook-странице после встречи с венгерским чиновником.

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"Подробно проинформировала о ситуации на Востоке Украины в контексте длительной российской агрессии и ситуацию во временно оккупированном Россией Крыму. С венгерской стороны было заверено в неизменности позиции по поддержке территориальной целостности и восстановления мира в Украине", – рассказала Непоп.

Кроме того, стороны обсудили вопросы охраны границы и улучшения условий ее пересечения, в том числе путем введения совместного пограничного и таможенного контроля.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто категорически отрицал существование намерений его государства относительно изменения границ или захвата отдельных районов Закарпатья. Сийярто также заверил, что Венгрия не будет добиваться статуса автономии украинского региона.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?

Это случилось после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.