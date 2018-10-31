В Венгрии заверили, что не планируют захватывать Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто категорически отрицал существование намерений его государства относительно изменения границ или захват отдельных районов Закарпатья. Сийярто также заверил, что Венгрия не будет добиваться статуса автономии украинского региона.

Об этом венгерский министр заявил в интервью Gazeta Prawna.

Так, на вопрос журналиста, не решит ли на фоне кризиса в отношениях с Украиной Будапешт однажды изменить границы для защиты венгерского меньшинства, Сийярто решительно опроверг.

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Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупо и ложные инсинуации... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения,

– сказал глава МИД Венгрии.

Он также заверил, что в интересах Будапешта – "добрососедские отношения и сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами".

Относительно вероятных провокаций России на Закарпатье, о которых утверждает украинская власть, Сийярто сказал, что обязанностью Киева является "не допустить ситуации, когда кто-то может вмешиваться во внутренние дела".

Напомним, 25 октября стало известно, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Соглашение предусматривает, что Украина не будет пытаться ассимилировать нацменьшинства и изменить состав национальностей на Закарпатье.

Почему между Украиной и Венгрией разгорелся конфликт?

Это случилось после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Из-за этого 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и отметила, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.