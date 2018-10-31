В Угорщині запевнили, що не планують захоплювати Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто категорично заперечив існування намірів його держави щодо зміни кордонів чи захоплення окремих районів Закарпаття. Сійярто також запевнив, що Угорщина не домагатиметься статусу автономії українського регіону.

Про це угорський міністр заявив у інтерв’ю Gazeta Prawna.

Так, на запитання журналіста, чи на тлі кризи у відносинах з Україною Будапешт одного дня не вирішить змінити кордони задля захисту угорської меншини, Сійярто рішуче заперечив.

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Я завжди відкидаю звинувачення, коли нас звинувачують у ревізіонізмі. Це нерозумні та хибні інсинуації… Ми не ревізіоністи. Я однозначно відкидаю подібні звинувачення,

– сказав глава МЗС Угорщини.

Він також запевнив, що в інтересах Будапешта – "добросусідські відносини та сильна демократична Україна, яка поважає свої міжнародні зобов’язання та вважає національні меншини своїми ресурсами".

Щодо ймовірних провокацій Росії на Закарпатті, про які стверджує українська влада, Сійярто сказав, що обов’язком Києва є "не допустити ситуації, коли хтось може втручатися у внутрішні справи".

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Угода передбачає, що Україна не намагатиметься асимілювати нацменшини і змінити склад національностей на Закарпатті.

Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт? Це трапилось після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.