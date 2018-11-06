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      Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України, – посол

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      Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України
      Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України / 5 канал

      Віце-прем’єр-міністр Угорщини Шандор Пінтор запевнив посла України в Будапешті Любов Непоп у незмінній підтримці територіальної цілісності та відновлення миру України.

      Про це посол повідомила на своїй Facebook-сторінці після зустрічі з угорським чиновником.

      Читайте також: Чи впливає Росія на взаємини України та Угорщини: відповідь Сійярто

      "Детально поінформувала про ситуацію на Сході України в контексті тривалої російської агресії та ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. З угорського боку було запевнено в незмінності позиції щодо підтримки територіальної цілісності та відновлення миру в Україні", – розповіла Непоп.

      Окрім того, сторони обговорили питання охорони кордону та покращення умов його перетину, в тому числі шляхом запровадження спільного прикордонного та митного контролю.

      Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто категорично заперечив існування намірів його держави щодо зміни кордонів чи захоплення окремих районів Закарпаття. Сійярто також запевнив, що Угорщина не домагатиметься статусу автономії українського регіону.

      Чому між Україною та Угорщиною розгорівся конфлікт?Це трапилось після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.

      Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула.

      ВЗАЄМИНИ УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Угорщина
      Джерело: 24 канал
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