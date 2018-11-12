Угорщина закликає ЄС відновити співпрацю з Росією

В Будапешті звинувачують Євросоюз у подвійних стандарти через великі угоди з Росією. Відтак там пропонують "повністю відновити" економічну співпрацю.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє прес-служба уряду.

Читайте також: Угорщина досі роздає свої паспорти закарпатцям: Москаль розповів обурливі деталі

Угорський політик вважає, що відновлення співпраці з Росвєю є в інтересах Євросоюзу.

Війна розгортається у світовій торгівлі, і відповідно, в чітких економічних інтересах Європи буде відновити її співпрацю з Євразією, що здебільшого означає Росію,

– сказав він.

Сійярто також зазначив, що лідери Європейського Союзу раніше підтримували створення зони вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока".

"Економічні та торговельні відносини між Росією та Європою зараз рухаються в надзвичайно поганому напрямку. Слід визнати, що існує значне російсько-європейське економічне співробітництво, але воно базується на подвійних стандартах, оскільки під поверхнею компанії із західноєвропейських країн укладають великі угоди з російськими підприємствами", – наголосив політик.

До слова, раніше віце-прем’єр-міністр Угорщини Шандор Пінтор запевнив посла України в Будапешті Любов Непоп у незмінній підтримці територіальної цілісності та відновлення миру України.