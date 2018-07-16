18:48
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Венгрия выступила с новыми обвинениями в сторону Украины

153 Читати новину українською
Петер Сийярто
Петер Сийярто / Радио Свобода

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал языковый спор между Киевом и Будапештом "серьезным конфликтом" и пообещал впредь блокировать продвижение Украины в сторону Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Порошенко договорился с венгерским премьером о продолжении диалога относительно закона об образовании

Мы имеем относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и ЕС. Мы продолжаем с ними переговоры, однако ничего не было сделано, имея почти восемь месяцев для того, чтобы привести закон об образовании в соответствие с международными ожиданиями,
– заявил премьер.

Он также подчеркнул, что именно из-за этого Венгрия блокировала проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе, состоявшемся на прошлой неделе.

"Мы решили блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров прошлой недели", – отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости Украины Новости политики Реформа образования языковый вопрос НАТО Венгрия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Чемпионат мира на крови: с какими трагедиями совпало открытие российского Мундиаля
 14 июня , 19:05
Акт солидарности хорватов подтвердил, что конфликт между Украиной и Россией существует,– эксперт
 10 июля , 13:59
Смертельное ДТП с участием пьяного чиновника на Закарпатье: появилось видео аварии
 сегодня , 17:59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук