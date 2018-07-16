Венгрия выступила с новыми обвинениями в сторону Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал языковый спор между Киевом и Будапештом "серьезным конфликтом" и пообещал впредь блокировать продвижение Украины в сторону Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте также: Порошенко договорился с венгерским премьером о продолжении диалога относительно закона об образовании

Мы имеем относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и ЕС. Мы продолжаем с ними переговоры, однако ничего не было сделано, имея почти восемь месяцев для того, чтобы привести закон об образовании в соответствие с международными ожиданиями,

– заявил премьер.

Он также подчеркнул, что именно из-за этого Венгрия блокировала проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе, состоявшемся на прошлой неделе.

"Мы решили блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров прошлой недели", – отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.