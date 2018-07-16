Угорщина виступила з новими звинуваченнями в бік України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав мовну суперечку між Києвом та Будапештом "серйозним конфліктом" і пообіцяв надалі блокувати просування України в бік Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Ми маємо щодо цього серйозний конфлікт, бо Україна абсолютно нічого не зробила у сенсі очікувань і Венеційської комісії, і ЄС. Ми продовжуємо з ними переговори, однак нічого не було зроблено, маючи майже вісім місяців для того, щоб привести закон про освіту у відповідність до міжнародних очікувань,

– заявив прем'єр.

Він також наголосив, що саме через це Угорщина блокувала проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в рамках саміту НАТО в Брюсселі, що відбувся минулого тижня.

"Ми вирішили блокувати всі засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів і міністрів. Саме тому не було й запланованого саміту Україна-НАТО під час зустрічей лідерів минулого тижня", – наголосив голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.