Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель накануне встречи министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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При этом Боррель отметил, что сейчас "ситуация на поле боя достигает критической стадии".

Россия открыла новый фронт на севере и воюет, пытаясь продвинуться в Харьков, одновременно систематически бомбя гражданские цели не только в Харькове, но и в направлении Киева,

– заявил он.

Помощь может изменить ход событий

Главный дипломат ЕС уверен, что военная помощь сейчас крайне важна и может изменить ход событий на поле боя.

Сегодня министры обороны обсудят усиление поддержки и разблокирования 6,5 миллиарда евро, которые блокирует Будапешт. Боррель отметил, что Венгрия блокирует помощь из-за отсутствия гарантий для венгерских компаний и недовольство относительно прав нацменьшинств в Украине.

"Речь идет о защите их национальных интересов. Каждый защищает свои национальные интересы. Они имеют на это право. Но должна быть определенная пропорциональность между тем, как ты отстаиваешь свой национальный интерес, и последствиями решения, которое ты блокируешь", – сказал Боррель.

Позиция Венгрии