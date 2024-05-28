Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель накануне встречи министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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При этом Боррель отметил, что сейчас "ситуация на поле боя достигает критической стадии".
Россия открыла новый фронт на севере и воюет, пытаясь продвинуться в Харьков, одновременно систематически бомбя гражданские цели не только в Харькове, но и в направлении Киева,
– заявил он.
Помощь может изменить ход событий
Главный дипломат ЕС уверен, что военная помощь сейчас крайне важна и может изменить ход событий на поле боя.
Сегодня министры обороны обсудят усиление поддержки и разблокирования 6,5 миллиарда евро, которые блокирует Будапешт. Боррель отметил, что Венгрия блокирует помощь из-за отсутствия гарантий для венгерских компаний и недовольство относительно прав нацменьшинств в Украине.
"Речь идет о защите их национальных интересов. Каждый защищает свои национальные интересы. Они имеют на это право. Но должна быть определенная пропорциональность между тем, как ты отстаиваешь свой национальный интерес, и последствиями решения, которое ты блокируешь", – сказал Боррель.
Позиция Венгрии
- Уже год Евросоюз не может передать транши из Европейского фонда мира для военной помощи Украине из-за позиции Венгрии.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия вряд ли нападет на кого-то из членов НАТО. Он заявил, что если бы россияне имели достаточно сил, чтобы победить Украину, то они бы это сделали.
- В Европейском Союзе планируют начать переговоры по вступлению Украины в июне, однако Венгрия и здесь выступает против.