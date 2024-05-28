На цьому наголосив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель напередодні зустрічі міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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При цьому Боррель зазначив, що зараз "ситуація на полі бою досягає критичної стадії".

Росія відкрила новий фронт на півночі та воює, намагаючись просунутися до Харкова, водночас систематично бомбардуючи цивільні цілі не лише в Харкові, а й у напрямку Києва,

— заявив він.

Допомога може змінити хід подій

Головний дипломат ЄС упевнений, що військова допомога наразі є вкрай важливою та може змінити перебіг подій на полі бою.

Сьогодні міністри оборони обговорять посилення підтримки та розблокування 6,5 мільярдів євро, які блокує Будапешт. Боррель зазначив, що Угорщина блокує допомогу через відсутність гарантій для угорських компаній та незадоволення щодо прав нацменшин в Україні.

"Йдеться про захист їхніх національних інтересів. Кожен захищає свої національні інтереси. Вони мають на це право. Але має бути певна пропорційність між тим, як ти відстоюєш свій національний інтерес, і наслідками рішення, яке ти блокуєш", — сказав Боррель.

Позиція Угорщини