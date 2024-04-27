В мае 2004 года к Евросоюзу присоединились сразу 10 государств, среди которых была и Венгрия. По словам президента Комиссии, такое расширение является "прекрасной историей успеха", преимущества которой могут ощутить преимущественно граждане, которые могут свободно путешествовать, учиться и работать в ЕС.

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Заявление к годовщине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что если бы Венгрия подала заявку на вступление в Евросоюз сегодня, ее ждал бы тот же процесс, что и на любую другую страну.

Это начинается с проверки всего юридического органа Союза., то есть проверки того, отвечает ли заявитель требованиям, начиная от экономической деятельности до верховенства права и стабильной судебной системы до свободной от коррупции общественной жизни,

– объяснила глава Еврокомиссии.

Президент отметила, что для них важно, чтобы все граждане Европейского Союза обладали одинаковыми правами.

В то же время говоря о вступлении 10 стран в 2004 году Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что это дало большой толчок экономике. В частности, торговля внутри ЕС выросла на 40% за два десятилетия, было создано 6 миллионов рабочих мест в десяти новых государствах-членах, а безработица сократилась вдвое.

Венгрия заявила о "неготовности"

Государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач убежден, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз. Причиной этого является невыполнение критериев, которые прописаны в договоре. Дипломат объяснил, что Киев сначала должен добиться успеха в этом, а затем в ЕС должны обсудить следующие шаги.

В то же время представитель Венгрии заявил, что страна не будет выдвигать Киеву дополнительные условия для членства. Золтан Ковач отметил, что решение о расширении ЕС не должно быть политическим и основываться на заслугах страны-кандидата. Венгрия не собирается идти ни на какие уступки.