Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Федор Вениславский. Они вместе с другими членами комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне вернулись с рабочей поездки в Николаев и Одессу.

Тема В Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности, – Генштаб

Вениславский подчеркнул, что Николаевщину враги активно обстреливают артиллерией и ракетами. Однако угрозы из Приднестровья пока нет.

Я не вижу угроз со стороны Приднестровья. Мы готовы к тому, что россияне пытаются использовать непризнанные оккупированные территории для отвлечения наших сил и дестабилизации.

– подчеркнул политик.

Нардеп заверил, что разведка постоянно информирует о возможных угрозах, а Вооруженные Силы Украины владеют информацией

Почему угрозы из Приднестровья нет

"Я не вижу опасностей со стороны Приднестровья, учитывая контингент, его боевую готовность несколько специфическую военную деятельность", – объяснил Вениславский.

По его словам, говорится о том, что в основном военная деятельность россиян в Приднестровье заключалась в обеспечении перемещения товаров по оккупированным территориям для получения денег.

Оснований для волнения я не вижу,

– заявил депутат.

Напомним, что ранее Вениславский заявлял, что сейчас оккупанты рассматривают "план минимум". Речь идет о сохранении сухопутного коридора через Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области во временно оккупированный Крым.

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Впрочем, по его мнению, россияне думают и о "промежуточном плане" – полностью отрезать Украину от Черного и Азовского морей. Кроме того, дополнительно оккупировать Николаевскую и Одесскую области, чтобы соединить с Приднестровьем и создать отдельную зону.

Федор Вениславский об угрозе из Приднестровья: смотрите видео

Ситуация в Приднестровье: последние новости

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия попытается оформить Приднестровье как "независимое государство". То есть будет дестабилизировать ситуация не только в Украине, но и в Молдове.

В Приднестровье продолжают запугивать людей. Там начали распространять фейки о выстрелах, якобы слышимых со стороны Украины.

По мнению нашей украинской разведки, это делают для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт еще в одном направлении.

В настоящее время российское командование началось введением в полную боевую готовность своих войск.

Еще в конце апреля там произошла серия терактов. Россия сразу попыталась возложить ответственность за них на Украину, однако СБУ упорно призывали не верить в очередной бред Кремля.

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