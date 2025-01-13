VEON подписывает протокол о намерениях с Cohen Circle для вывода "Киевстар" на биржу Nasdaq

Глобальный цифровой оператор VEON и специализированная компания по приобретению активов Cohen Circle 13 января объявили о подписании протокола о намерениях по совместному ведению бизнеса.

Его целью является опосредованное размещение компании "Киевстар", цифрового оператора VEON в Украине, на фондовой бирже Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) в Соединенных Штатах Америки, отмечает 24 Канал.

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Завершение этой транзакции сделает "Киевстар" одной из первых украинских компаний, которые представлены на американской фондовой бирже, что позволит американским и другим международным инвесторам непосредственно участвовать в развитии "Киевстар" и в широком восстановлении экономики Украины.

"Киевстар" – ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживающий около 24 миллионов абонентов. Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ".

"Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, который оказывает поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech. Кроме этого, "Киевстар", как желаемый партнер для международных технологических компаний, недавно подписал знаковое соглашение со Starlink о введении в Украине спутниковой связи Direct to Cell, что поможет усилить устойчивость коммуникационной инфраструктуры в стране.

Мы гордимся тем, что с выходом "Киевстар" на фондовую биржу Nasdaq мы открываем для Украины американский и глобальный рынки. Как крупнейший частный инвестор в Украине, мы, благодаря этому важному шагу, еще больше усиливаем наш призыв "Инвестируй в Украину сейчас!", демонстрируя потенциал роста страны и предлагая американским инвесторам прямой доступ к ее будущим экономическим возможностям,

– комментирует Оги К. Фабела II, Председатель правления и основатель VEON.

"Соглашение, которого мы достигли с Cohen Circle, является значительным шагом в реализации стратегии VEON, направленной на увеличение инвестиционной привлекательности наших ключевых активов, в том числе через их размещение на бирже, где это целесообразно. Этот шаг также подчеркивает нашу приверженность восстановлению Украины путем привлечения инвестиций. Мы рады видеть интерес инвесторов к истории успеха "Киевстар" и их высокую оценку потенциала Украины. Мы полны решимости упорно работать над успешным завершением этого процесса, который позволит компании "Киевстар" стать уникальной возможностью для международных инвесторов, одновременно акцентируя внимание на инвестиционной привлекательности Украины", – отмечает Каан Терзиоглу, СЕО VEON Group.

В истории "Киевстар" и Украины сегодня начинается новая глава. Это не просто о бизнесе – это о вере в Украину и ее будущее. Мы вместе с VEON взяли на себя обязательства инвестировать один миллиард долларов в развитие страны, и теперь открываем путь для глобальных инвесторов. Убежден, что этот шаг вдохновит и других крупных инвесторов поверить в потенциал Украины и инвестировать в ее будущее уже сегодня, не дожидаясь завершения войны,

– комментирует Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

"Киевстар" обладает всеми качествами, которые соответствуют нашим ожиданиям относительно партнеров по объединению бизнеса – прочные позиции в бизнесе, сильный менеджмент и возможности для масштабного роста. Мы очень рады сотрудничать с VEON и предлагать инвесторам выгодную возможность инвестировать в экономическое развитие Украины", – отмечает Бетси Коэн, Председатель Правления и СЕО Cohen Circle Acquisition Corp. I.

Подписание протокола о намерениях позволит VEON и Cohen Circle проработать возможность объединения бизнеса между VEON Holdings B.V. (VEON Holdings) и Cohen Circle с целью непрямого листинга "Киевстар", дочерней компании VEON Holdings, на фондовой бирже Nasdaq. VEON продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, который будет котироваться на фондовой бирже. Стороны планируют объявить о дополнительных деталях по объединению бизнеса после подписания окончательного соглашения, что, как ожидается, состоится до начала второго квартала 2025 года.

В рамках подготовки к объединению бизнеса VEON проведет реорганизацию VEON Holdings, что состоится до завершения транзакции. Эта реорганизация будет завершена путем разделения, предусмотренного законодательством Нидерландов, в результате которого VEON Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией "Киевстар" и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами. В свою очередь, новосозданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами VEON.

VEON – оператор цифровых коммуникаций, со штаб-квартирой в Дубайском международном финансовом центре, котирующийся на бирже Nasdaq, и предоставляющий конвергентное подключение и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира, VEON меняет жизнь с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности людей и стимулируют экономический рост. Для получения дополнительной информации посетите: www.veon.com



Cohen Circle – это специализированная компания по приобретению активов, финансируемая Cohen Circle, LLC и созданная с целью осуществления слияния, обмена капиталом, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или подобного объединения бизнеса с одним или несколькими компаниями, работающих в сфере технологий и/или финансовых услуг. Cohen Circle котируется на NASDAQ под знаком CCIRU.