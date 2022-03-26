Нацгвардия опубликовала символическое фото и заявила, что является силой и мощью. В ее глазах украинцы не увидят сомнений или путей ухода.
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В глазах Нацгвардии – только путь вперед, сила и несокрушимость духа.
Я хочу, чтобы Ты смотрел в мои глаза. Я хочу, чтобы Ты им доверял. Я хочу, чтобы они наполняли Тебя верой. Верь мне. Я хочу стоять за Тебя. Я умею защищать Свою страну,
– говорится в сообщении.
Украинцы – в восторге от поста. Они оставили много щемящих комментариев. Предлагаем просмотреть самые яркие:
- "Вы молодцы, герои и настоящие казаки! Низкий поклон вам за ваш вклад в нашу победу";
- "Пусть вас хранит дорогой Бог и святой Javelin";
- "Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты сбываются".