Залужный в соцсети обнародовал видео с историей Нацгвардии. В частности, упоминается, как нацгвардейцы обеспечивают защиту и охрану жизни, прав, свобод и законных интересов украинцев.

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Нацгвардейцы принимали участие в антитеррористических операциях. Теперь герои выполняют задачи территориальной обороны.

Вместе, бок о бок мы стоим на защите государства. С праздником, братья и сестры! С Днем Национальной гвардии Украины,

– заявил Залужный.

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