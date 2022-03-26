Залужний у соцмережі оприлюднив відео з історією Нацгвардії. Зокрема, згадується, як нацгвардійці забезпечують захист та охорону життя, прав, свобод і законних інтересів українців.

Зауважте "Наша головна зброя": у Нацгвардії похвалилися песиком Байрактаром

Нацгвардійці брали участь в антитерористичних операціях. Тепер герої виконують завдання територіальної оборони.

Разом, пліч-о-пліч ми стоїмо на захисті держави. Зі святом, побратими і посестри! Із Днем Національної гвардії України,

– заявив Залужний.

Залужний привітав із Днем Нацгвардії: дивіться відео