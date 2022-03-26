Нацгвардія опублікувала символічну світлину й заявила, що є силою та міццю. У її очах українці не побачать сумнівів чи шляхів відходу.

Зауважте Разом, пліч-о-пліч стоїмо на захисті держави, – Залужний привітав із Днем Нацгвардії

В очах Нацгвардії – лише шлях вперед, сила та незламність духу.

Я хочу, щоб Ти дивився в мої очі. Я хочу, щоб Ти їм довіряв. Я хочу, щоб вони сповнювали Тебе вірою. Вір мені. Я хочу стояти за Тебе. Я вмію боронити Свою країну,

– мовиться у повідомленні.

Українці – у захваті від допису. Вони залишили багато щемливих коментарів. Пропонуємо переглянути наяскравіші: