Вера, что они будут в аду, успокаивает меня, – как Кислица терпит выступления РФ на Совбезе ООН

Посол Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, как ему удается терпеть выступления представителя России. Ведь Василий Небендзя в своих речах цинично манипулирует.

Наш посол выдерживает их с дипломатическим мужеством. Он отметил, что верит в наказание, сообщает 24 канал.

К теме Кислица на заседании ООН зачитала щемящее письмо мальчика к умершей матери

Это благодаря тому, что я глубоко верю: этих людей накажут. Еще в первые дни нашествия я сказал Небендзе, что военные преступники попадают прямо в ад. Циничная вера в это меня каждый раз успокаивает,

– объяснил Кислица.

Он также заверил, что все будет хорошо: мы победим, а они – "окажутся в аду". Также Кислица верит, что украинцы будут жить в счастливом, восстановленном и отстроенном государстве.

Вас может заинтересовать фрагмент выступления Кислицы в ООН: смотрите видео