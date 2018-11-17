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      Верблюд оказался в плену снежного шторма в США: красноречивое видео

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      В США на заснеженной трассе заметили верблюда: появилось видео
      В США на заснеженной трассе заметили верблюда: появилось видео / Скриншот видео

      В Соединенных Штатах страдают от снежной стихии не только люди, но и животные, даже такие экзотические, как верблюды. Видео с одним из млекопитающих, стоящим на обочине дороги в заснеженной Пенсильвании, сейчас набирает большую популярность в сети.

      Как выяснилось, из-за снегопада на дороге образовались пробки, жертвой которых, в частности, и стало это теплолюбивое животное, поэтому его привязали на обочине дороги к машине, передает ТСН.

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      По информации журналистов, верблюда, которого зовут Эйнштейн, везли на запад в Центр искусств в штате Пенсильвания, но в связи со сложившейся ситуацией его решили вернуть обратно в зоопарк.

      А вытащил животное на улицу водитель фургона – сделал он так, чтобы Эйнштейна быстрее заметили полицейские и забрали в теплое место.

      В конце концов верблюд все же доехал до своего дома, сейчас с ним все – в порядке.

      В США на заснеженной дороге заметили верблюда: смотрите видео

       

      Напомним, 16 ноября Восток США поразил мощный снежный шторм. В результате стихии по меньшей мере 8 человек погибли, также произошли многочисленные ДТП и большое количество населения страны осталось без электричества.

      Теги: Новости США Стихийный бедствия мир животных
      Источник: 24 Канал
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