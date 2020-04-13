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      Вербное воскресенье на Донбассе: один военнослужащий погиб, еще один получил боевую травму

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      Вербное воскресенье на Донбассе: один военнослужащий погиб, еще один получил боевую травму / pravda.com.ua

      В течение 12 апреля боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Вследствие обстрелов оккупационных войск один украинский защитник погиб, еще один получил боевую травму

      Боевики продолжали атаковать украинские позиции и на Вербное воскресенье. Об этом сообщает штаб ООС.

      Обратите внимание На Донбассе в Вербное воскресенье погиб 32-летний военнослужащий из Днепропетровска: что о нем известно

      Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское,
      – говорится в сообщении.

      Войска оккупантов трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

      К сожалению, в результате вражеских обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного защитника, еще один воин получил боевую травму.

      Военные Объединенных сил сделали все для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все действия противника. Точные потери оккупанта пока что неизвестны.

      С начала суток 13 апреля вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава не зафиксировали.

      Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 году на Донбассе уже погибли 45 военнослужащих. Последним погиб 32-летний Леонид Скакуненко. Поименный список героев – здесь.

      донбас окуповані території карта схід україна війна
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Постраждалі Жертвы Новости Украины Новости политики
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