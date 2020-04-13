Протягом 12 квітня бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілів окупаційних військ один український захисник загинув, ще один отримав бойове ураження.

Бойовики продовжували атакувати українські позиції й на Вербну неділю. Про це повідомляє штаб ООС.

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Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське,

– йдеться у повідомленні.

Війська окупанта тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Гатили з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 12 квітня Україна втратила одного захисника, ще один воїн отримав бойове ураження.

Військові Об’єднаних сил зробили все для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі дії противника. Наразі невідомі точні втрати окупанта.

Від початку доби 13 квітня збройні формування РФ вогневої активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу не зафіксували.

Важливо! Попри режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 45 військових. Останнім загинув 32-річний Леонід Скакуненко. Поіменний список героїв – тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу