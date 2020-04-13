Вербное воскресенье в Черновцах: мэр города прокомментировал пренебрежение карантином

Накануне христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а христиане западного – Пасху. Несмотря на то, что вспышка коронавируса продолжается, не все верующие приняли во внимание рекомендованные ограничения. О ситуации в Черновцах – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

К теме Женщина в Черновцах обругала полицейских под стенами храма из-за карантина: видео (18+)

О Вербном воскресенье в Черновцах

Отметим, что 12 апреля в Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ МП в Черновцах пришло немало верующих. Они не соблюдали дистанцию, многие даже не использовали медицинские маски.

"Что касается верующих и церкви – многие люди все-таки прислушались к рекомендациям. Ведь в обычный праздник, не во время карантина, посещает храмы просто в десятки, если не сотни раз больше верующих", – отметил мэр Черновцов.

В то же время я убежден, что какой-то насильственный запрет или закрытие церквей к добру не приведет. Никто церковь закрыть не смог – ни советская власть, ни римская,

– добавил Каспрук.

И подчеркнул: именно поэтому должна быть прежде всего добрая воля церквей. А также понимание священнослужителей и настоятелей, что они должны заботиться о жизни и здоровье своих верующих.

"Диалог с церквями идет на всех уровнях – на областном, на городском. Если говорится о больших церквях, то это организации с очень сильной вертикалью. Потому для того, чтобы этот диалог был успешным, он должен происходить прежде всего в Киеве, там должно быть достигнуто согласие", – считает политик.

Об усиленных карантинных мероприятиях

11 – 12 апреля на Буковине, кроме рекомендации не выходить на улицу, действовали и строгие противоэпидемические мероприятия. Не работали продуктовые магазины; заправочные станции обслуживали только специальные категории водителей.

Мэр Черновцов подчеркнул, что Украина сейчас пытается найти свой путь борьбы с коронавирусом COVID-19. "Мы стоим в шпагате, это нечто среднее между китайско-израильским вариантом и шведским", – объяснил он.

Вроде карантин, но в то же время многое имеет рекомендательный характер. Вроде штрафуют за что-то, но уже даже есть решения судов, которые признают эти штрафы незаконными,

– отметил политик.

Каспрук подчеркнул, что он – один из тех городских голов, которые давно просят и настаивают на том, чтобы был введен режим чрезвычайного положения. Ведь если карантин, то карантин для всех.

Что предполагает чрезвычайное положение? Фактически чрезвычайное положение отличается от чрезвычайной ситуации возможностью введения ограничений конституционных прав граждан. Например, в условиях чрезвычайного положения может быть введен комендантский час, а правоохранители смогут задерживать граждан за нарушение режима.

"Тогда можно будет остановить распространение инфекции. А если вроде запрещено, но в то же время немного разрешено, то из этого ничего путного, увы, выйти не сможет", – убежден городской голова.

О ситуации в городе

Каспрук заверил, что мест в реанимационных отделениях и больницах города пока хватает. Но наблюдается увеличение заболеваемости, поэтому медучреждения Черновцов готовятся принимать больше больных. Те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно или с легкими проявлениями, находятся дома.

Мы стараемся сделать так, чтобы защитные маски были доступны в аптеках. Несколько швейных предприятий в городе перепрофилировались. Это снизило стоимость бытовой маски, говорится не о хирургической,

– объяснил политик.

Мэр Черновцов также прокомментировал усиление карантинных мероприятий на следующие выходные, 18 – 19 апреля. Он подчеркнул, что есть большая разница между тем, чтобы ввести ограничительные меры и рекомендовать ограничить работу.

"Будем, конечно, рекомендовать. В эти выходные людей на улицах было намного меньше. Но предупреждать черновчан и буковинцев о том, как будет проходить период пасхальных праздников, нужно заранее, а не за день или полдня", – подытожил он.