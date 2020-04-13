Вербна неділя у Чернівцях: мер міста прокоментував нехтування карантином

Напередодні християни східного обряду відзначали Вербну неділю, а західні християни – Великдень. Попри те, що спалах коронавірусу триває, не всі віряни взяли до уваги рекомендовані обмеження. Про ситуацію у Чернівцях – читайте далі.

Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

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Про Вербну неділю в Чернівцях

Зазначимо, що 12 квітня під Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ МП у Чернівцях прийшло чимало вірян. Вони не дотримувалися дистанції, багато хто навіть не використовував медичних масок.

"Щодо вірян і церкви – багато людей таки дослухалися до рекомендацій. Адже у звичайне свято, не під час карантину, храми відвідують просто в десятки, якщо не сотні разів більше вірян", – наголосив мер Чернівців.

Водночас я переконаний, що якась насильницька заборона чи закриття церков до добра не проведе. Ніхто церкву закрити не зміг – ні радянська влада, ні римська

– додав Каспрук.

Й підкреслив: саме тому повинна бути насамперед добра воля церков. А також розуміння священнослужителів та настоятелів, що вони мають піклуватися про життя та здоров'я своїх вірян.

"Діалог з церквами йде на всіх рівнях – на обласному, на міському. Якщо мовиться про великі церкви, то це організації з дуже сильною вертикаллю. Тож для того, аби цей діалог був успішним, він має відбуватися насамперед у Києві, там має бути досягнута згода", – вважає політик.

Про посилені карантинні заходи

11 – 12 квітня на Буковині, окрім рекомендації не виходити на вулицю, діяли і суворіші протиепідемічні заходи. Не працювали продуктові магазини; заправні станції обслуговували лише спеціальні категорії водіїв.

Мер Чернівців наголосив, що Україна наразі намагається знайти свій шлях боротьби з коронавірусом COVID-19. "Ми стоїмо у шпагаті, це щось середнє між китайсько-ізраїльським варіантом або шведським", – пояснив він.

Ніби карантин, але водночас багато що має рекомендаційний характер. Ніби штрафують за щось, але вже навіть є рішення судів, які визнають ці штрафи незаконними,

– зазначив політик.

Каспрук підкреслив, що він – один із тих міських голів, які давно просять і наполягають на тому, аби був введений режим надзвичайного стану. Адже якщо карантин, то карантин для всіх.

Що передбачає надзвичайний стан?Фактично надзвичайний стан відрізняється від надзвичайної ситуації можливість запровадженням обмежень конституційних прав громадян. Наприклад, в умовах надзвичайного стану може бути запроваджено комендантську годину, а правоохоронці зможуть затримувати громадян за порушення режиму.

"Тоді можна буде зупинити розповсюдження інфекції. А якщо ніби заборонено, але водночас трішки дозволено, то з цього нічого путнього, на жаль, вийти не зможе", – переконаний міський голова.

Про ситуацію у місті

Каспрук запевнив, що місць у реанімаційних відділеннях та лікарнях міста поки вистачає. Але спостерігається збільшення захворюваності, тож медзаклади Чернівців готуються приймати більше хворих. Ті, у кого COVID-19 протікає безсимптомно або з легкими проявами, перебувають вдома.

Ми намагаємось зробити так, аби захисні маски були доступними в аптеках. Кілька швейних підприємств у місті перепрофілювалися. Це знизило вартість побутової маски, мовиться не про хірургічну, – пояснив політик.

Мер Чернівців також прокоментував посилення карантинних заходів на наступні вихідні, 18 – 19 квітня. Він наголосив, що є велика різниця між тим, щоб запровадити обмежувальні заходи та рекомендувати обмежити роботу.

"Будемо, звісно, рекомендувати. Цих вихідних людей на вулицях було набагато менше. Але попереджати чернівчан та буковинців про те, як буде проходити період великодніх свят, потрібно заздалегідь, а не за день чи пів дня", – підсумував він.