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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Жінка в Чернівцях облаяла поліцейських під стінами храму через карантин: відео (18+)

      - Читать новость на русском
      Жінка облаяла поліцейських під стінами церкви в Чернівцях / Кадр з відео

      В мережі набуває поширення відео, де одна з парафіянок храму в Чернівцях облаяла поліцейських, які не пустили її через чорний хід до ценркви. Натомість правоохоронці запропонували їй пройти через центральний.

      Коротке відео містить чимало ненормативної лексики, які лунають з уст жінки. Серед них вона кляне запровадження карантину, погрожує поліцейським, що тій їй нічого не зроблять.

      До слова У Києво-Печерській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавірус

      При цьому коли там хоч пройти ще одна жінка, вона нормально реагує на те, що вхід перекритий, і треба йти через центральний. Вона ж навіть заспокоює розлючену жінку, яка продовжує грубо лаятися на поліцейських.

      Дивіться відео, як жінка обурюється ненормативною лексикою в Чернівцях під стінами церкви (обережно, 18+)

      Під коментарями в соцмережі вказують, що подія відбулася під стінами Кафедрального собору Святого Духа в Чернівцях.

      Карантин у Чернівцях та коронавірус: головні факти

      Чернівці стали першим містом в Україні, де був виявлений коронавірус. Його зафіксували 3 березня. Чоловік згодом вилікувався від COVID-19.

      Однак саме Чернівецька область є на першому місці в Україні за кількістю інфікованих. Станом на 13 квітня – 432 особи. Померли від інфекції 8 осіб.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців Курйозні новини Новини України
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