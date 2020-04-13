Жінка в Чернівцях облаяла поліцейських під стінами храму через карантин: відео (18+)
В мережі набуває поширення відео, де одна з парафіянок храму в Чернівцях облаяла поліцейських, які не пустили її через чорний хід до ценркви. Натомість правоохоронці запропонували їй пройти через центральний.
Коротке відео містить чимало ненормативної лексики, які лунають з уст жінки. Серед них вона кляне запровадження карантину, погрожує поліцейським, що тій їй нічого не зроблять.
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При цьому коли там хоч пройти ще одна жінка, вона нормально реагує на те, що вхід перекритий, і треба йти через центральний. Вона ж навіть заспокоює розлючену жінку, яка продовжує грубо лаятися на поліцейських.
Дивіться відео, як жінка обурюється ненормативною лексикою в Чернівцях під стінами церкви (обережно, 18+)
Під коментарями в соцмережі вказують, що подія відбулася під стінами Кафедрального собору Святого Духа в Чернівцях.
Карантин у Чернівцях та коронавірус: головні факти
Чернівці стали першим містом в Україні, де був виявлений коронавірус. Його зафіксували 3 березня. Чоловік згодом вилікувався від COVID-19.
Однак саме Чернівецька область є на першому місці в Україні за кількістю інфікованих. Станом на 13 квітня – 432 особи. Померли від інфекції 8 осіб.
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