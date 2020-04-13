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      Женщина в Черновцах обругала полицейских под стенами храма из-за карантина: видео (18+)

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      Женщина обругала полицейских под стенами церкви в Черновцах / Кадр из видео

      В сети появилось видео, где одна из прихожанок храма в Черновцах обругала полицейских, которые не пустили ее через черный ход. Правоохранители предложили ей пройти через центральный.

      Короткое видео содержит много ненормативной лексики, которые звучат из уст женщины. Она проклинает введение карантина, грозит полицейским, что те ей ничего не сделают.

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      При этом когда там хочет пройти еще одна женщина, она нормально реагирует на то, что вход перекрыт, и надо идти через центральный. Она даже успокаивает разъяренную женщину, которая продолжает грубо ругать полицейских.

      Смотрите видео, как женщина возмущается используя ненормативную лексику в ​​Черновцах под стенами церкви (осторожно, 18+)

      В комментариях в соцсети указывают, что событие произошло под стенами Кафедрального собора Святого Духа в Черновцах.

      Карантин в Черновцах и коронавирус: главные факты

      Черновцы стали первым городом в Украине, где был обнаружен коронавирус. Его зафиксировали 3 марта. Мужчина вылечился от COVID-19.

      Однако именно Черновицкая область на первом месте в Украине по количеству инфицированных. По состоянию на 13 апреля – 432 человека. Умерли от инфекции 8 человек.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Курьезные новости
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