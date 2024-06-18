По данным российских СМИ, ночью 18 июня жители Темрюкского района жаловались на взрывы.

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Ракеты атаковали нефтебазу

Официальной информации о взрывах в Краснодарском крае от местных властей или минобороны России не появилось.

По предварительной информации, ракеты ударили по терминалу по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит".

Где находится Темрюкский район на карте:

Журналисты также сообщали, что в результате удара возник пожар, были повреждены трубопровод и технические помещения. В то же время, по предварительной информации, пострадавших нет.

Также ранее стало известно, что БпЛА атаковали Азов – город, который расположен в 35 километрах от Ростова-на-Дону. Там дроны поразили важные объекты, в частности, хранилище нефти "ДонТерминал" и завод "Азовпродукт".