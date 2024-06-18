За даними російських ЗМІ, вночі 18 червня мешканці Темрюкського району скаржилися на вибухи.

Читайте також Літній сезон "бавовни" у розпалі: за пожежами на нафтобазах у Ростовській області стоїть СБУ

Ракети атакували нафтобазу

Офіційної інформації про вибухи в Краснодарському краї від місцевої влади або міноборони Росії не з'явилось.

За попередньою інформацією, ракети вдарили по терміналу з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит".

Де знаходиться Темрюкський район на карті