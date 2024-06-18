На кадрах можно увидеть, что на нефтебазе в Азове до сих пор продолжается возгорание. Это говорит о том, что вражеская цель была успешно поражена.

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Какие последствия после атаки нефтебазы в Азове со спутников

Журналисты "Схем" рассказали, что спутниковые снимки Planet Labs, которые они получили, красноречиво демонстрируют последствия атаки украинских беспилотников на нефтебазу в городе Азов Ростовской области.

По данным медийщиков, согласно снимкам, сделанными в 14:30 по киевскому времени, на территории нефтебазы продолжается пожар. Однако оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Последствия удара по нефтебазе в Азове / Видео "Радио Свободы"

Журналисты отметили, что нефтебаза, подвергшаяся поражениям, принадлежит предприятию "Азовпродукт".

Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые занялись в результате атаки украинских беспилотников,

– заявили в "Схемах".

Стоит отметить, что официально в Украине и Минобороны России эту атаку не комментировали. Однако как ранее рассказывали источники 24 Канала, в этой операции привлекали беспилотники Службы безопасности Украины. После успешной отработки БпЛА, на объектах начались мощные пожары.