На кадрах можна побачити, що на нафтобазі в Азові досі триває займання. Це говорить про те, що ворожа ціль була успішно уражена.

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Які наслідки після атаки нафтобази в Азові з супутників

Журналісти "Схем" розповіли, що супутникові знімки Planet Labs, які вони отримали, красномовно демонструють наслідки атаки українських безпілотників на нафтобазу у місті Азов Ростовської області.

За даними медійників, згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за київським часом, на території нафтобази триває пожежа. Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Наслідки удару по нафтобазі в Азові / Відео "Радіо Свободи"

Журналісти зазначили, що нафтобаза, що зазнала уражень, належить підприємству "Азовпродукт".

Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників,

– заявили в "Схемах".

Варто наголосити, що офіційно в Україні та Міноборони Росії цю атаку не коментували. Однак як раніше розповідали джерела 24 Каналу, в цій операції залучали безпілотники Служби безпеки України. Після успішного відпрацювання БпЛА, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.