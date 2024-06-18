Про це повідомляють російські телеграм-канали. Атаку підтвердив губернатор області Василь Голубєв.
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Масштаби пожежі
В атаці традиційно звинувачують ЗСУ. Очевидці повідомляють про 5 вибухів перед пожежею, а також поширюють кадри з місця подій. Мусимо визнати, вони дійно "вибухові".
У Ростовській області пожежа на НПЗ / Фото monitor
Масштаби пожежі в Азові Ростовської області / Фото з тг-каналів
Займання досить потужне / Фото з тг-каналів
Момент атаки:
Гбернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на масштабну пожежу. За його словами, нібито "внаслідок атаки БпЛА зайнялись резервуари з нафтопродуктами". Він запевнив, що інцидент минувся без жертв та постраждалих.
Росіяни намагаються загасити пожежу
РосЗМІ пишуть, що їх підрозділи мнс організували гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.
У гасінні задіяні 73 спеціалісти та 21 одиниця техніки.
Проблеми росіян через війну
- 17 червня дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецьку. ГУР успішно відпрацювали по російських об'єктах.
- 14 червня у Воронезькій області Росії кілька дронів атакували місцеву нафтобазу – унаслідок удару було пошкоджено резервуари з паливом.