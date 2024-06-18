Про це повідомляють російські телеграм-канали. Атаку підтвердив губернатор області Василь Голубєв.

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Масштаби пожежі

В атаці традиційно звинувачують ЗСУ. Очевидці повідомляють про 5 вибухів перед пожежею, а також поширюють кадри з місця подій. Мусимо визнати, вони дійно "вибухові".


У Ростовській області пожежа на НПЗ / Фото monitor

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Масштаби пожежі в Азові Ростовської області / Фото з тг-каналів


Займання досить потужне / Фото з тг-каналів

Момент атаки:

Гбернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на масштабну пожежу. За його словами, нібито "внаслідок атаки БпЛА зайнялись резервуари з нафтопродуктами". Він запевнив, що інцидент минувся без жертв та постраждалих.

Росіяни намагаються загасити пожежу

РосЗМІ пишуть, що їх підрозділи мнс організували гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

У гасінні задіяні 73 спеціалісти та 21 одиниця техніки.

Проблеми росіян через війну

  • 17 червня дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецьку. ГУР успішно відпрацювали по російських об'єктах.
  • 14 червня у Воронезькій області Росії кілька дронів атакували місцеву нафтобазу – унаслідок удару було пошкоджено резервуари з паливом.