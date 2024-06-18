Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Атаку подтвердил губернатор области Василий Голубев.

Смотрите также Россия признала, что Украина сбила ее самолет дальнего радиолокационного слежения А-50

Масштабы пожара

В атаке традиционно обвиняют ВСУ. Очевидцы сообщают о 5 взрывах перед пожаром, а также распространяют кадры с места событий. Должны признать, они действительно "взрывные".



В Ростовской области пожар на НПЗ / Фото monitor



Масштабы пожара в Азове Ростовской области / Фото с тг-каналов



Возгорание достаточно мощное / Фото с тг-каналов

Момент атаки:

Гбернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на масштабный пожар. По его словам, якобы "в результате атаки БпЛА занялись резервуары с нефтепродуктами". Он заверил, что инцидент прошел без жертв и пострадавших.

Россияне пытаются потушить пожар

РосСМИ пишут, что их подразделения МЧС организовали тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники.

Проблемы россиян из-за войны