Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Атаку подтвердил губернатор области Василий Голубев.
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Масштабы пожара
В атаке традиционно обвиняют ВСУ. Очевидцы сообщают о 5 взрывах перед пожаром, а также распространяют кадры с места событий. Должны признать, они действительно "взрывные".
В Ростовской области пожар на НПЗ / Фото monitor
Масштабы пожара в Азове Ростовской области / Фото с тг-каналов
Возгорание достаточно мощное / Фото с тг-каналов
Момент атаки:
Гбернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на масштабный пожар. По его словам, якобы "в результате атаки БпЛА занялись резервуары с нефтепродуктами". Он заверил, что инцидент прошел без жертв и пострадавших.
Россияне пытаются потушить пожар
РосСМИ пишут, что их подразделения МЧС организовали тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники.
Проблемы россиян из-за войны
- 17 июня дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке. ГУР успешно отработали по российским объектам.
- 14 июня в Воронежской области России несколько дронов атаковали местную нефтебазу – в результате удара были повреждены резервуары с топливом.