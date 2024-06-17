Об этом сообщают российские СМИ, Сбитие одного из самолетов А-50 произошло 23 февраля 2024 года, передает 24 Канал.

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Россия признала потерю А-50 из-за действий Украины

Российское следствие подтвердило, что самолет А-50 не был оборудован для ведения боевых действий, не был вооружен и выполнял полет в воздушном пространстве Российской Федерации. В частности, по данным врага, самолет 23 февраля 2024 года патрулировал российское небо.

Следственный комитет страны-агрессора также избрал "меру пресечения" украинскому полковнику Николаю Дзяману, которого обвиняют в якобы приказе уничтожить российский самолет А-50. Следственный комитет России утверждает, что "незаконный приказ" Дзямана якобы привел к трагической гибели 10 членов экипажа.

В конце концов Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и заочно предъявил Николаю Дзяману "обвинение в совершении террористического акта" и объявил в федеральный розыск.

Обратите внимание! С помощью самолетов ДРЛО А-50 войска страны-агрессора руководят атаками своей ударной авиации и обнаруживают в небе украинские самолеты. Подробнее о характеристиках вражеского самолета – читайте в материале.

Что известно о сбивании самолета А-50