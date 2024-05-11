Согласно официальным данным Генштаба и ГУР, в 2024 году Силы Сопротивления уничтожили и поразили целый ряд российских самолетов: говорится не только о применении дальнобойных комплексов ПВО, но и об атаках на вражеские аэродромы с помощью беспилотников. У эксклюзивном тексте 24 Канала говорится, что все равно нельзя утверждать, что все эти удары серьезно повлияли на способность оккупантов наносить удары по военным и гражданским объектам Украины.
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Как теперь используют А-50
Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что фактически единственными действительно болезненными потерями врага за этот год было уничтожение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, сбитие стратегического бомбардировщика Ту-22М3, к сожалению, не повлекло такого серьезного психологического воздействия на россиян, как, например, потеря крейсера "Москва" или потопление десантных кораблей.
В то же время поражение ДРЛО является принципиальным. Первый А-50 военные преступники потеряли в более чем 100 километрах от нашей границы, второй – за 250. С учетом того, что зона обзора такого борта достигает примерно 300 километров, россияне встали перед выбором: или рисковать другими редкими машинами, или же передвигать эти самолеты на работу из глубины своей территории с возможностью видеть только линию боевого соприкосновения.
Поэтому сейчас россияне фактически и используют А-50 практически только для ПВО Крыма. Когда имеют подозрение, что мы будем наносить удары с Су-24 по полуострову, они пригоняют на несколько дней борт ДРЛВ "поболтаться" в воздухе. Причем прилетает он не со своей основной базы в Иваново, а из Ахтубинска, который используется как своеобразный временный оперативный аэродром,
– добавляет эксперт.
Нет конкретного решения
По состоянию на сейчас в Москве до сих пор не приняли решение об использовании А-50. Забыть о них как об очень удобном средстве разведки или же рисковать. При этом в случае потери бортов заменить их захватчикам будет очень трудно, поскольку все, что связано со сложной радиоэлектроникой, является больным местом для путинских инженеров.
Количество А-50 является крайне ограниченным, а самолет, который планировался им на замену – А-100 "Премьер" по большому счету еще проходит испытания, и вообще является больше штучным изделием, чем массовым.
Романенко также рассказал, что наши оборонцы, кстати, были близки к поражению этого самолета во время атаки по Таганрогу. Беспилотник прилетел в то место, где накануне стоял этот борт, но россияне перед этим почему-то завели его в ангар.
Над Азовским морем уничтожали А-50
- 23 февраля около 19:40 о возможной ликвидации авиасудна оккупантов на Юге Украины сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Уже в 20:08 появилось сообщение от командующего Воздушных сил Николая Олещука, которое официально подтвердило: у захватчиков еще на один борт А-50 теперь меньше.
- На борту сбитого самолета было 10 оккупантов, никто из них не выжил. По информации "Украинской правды", которая ссылается на собственные источники в ГУР, среди тех, кто был на борту было пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.
- ГУР МО сообщило, что "резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск". В то же время на карте, которую опубликовали в украинской разведке, с треком полета самолета его маршрут проходит южнее города, ориентировочно на дальности 170 километров от линии фронта.