Про це повідомляють російські ЗМІ, Збиття одного з літаків А-50 сталося 23 лютого 2024 року, передає 24 Канал.

Цікаво Як росіяни використовують літаки А-50 після втрати одного із бортів

Росія визнала втрату А-50 через дії України

Російське слідство підтвердило, що літак А-50 не був обладнаний для ведення бойових дій, не був озброєний і виконував політ у повітряному просторі Російської Федерації. Зокрема, за даними ворога, літак 23 лютого 2024 року патрулював російське небо.

Слідчий комітет країни-агресорки також обрав "запобіжний захід" українському полковнику Миколі Дзяману, якого звинувачують у нібито наказі знищити російський літак А-50. Слідчий комітет Росії стверджує, що "незаконний наказ" Дзямана буцімто призвів до трагічної загибелі 10 членів екіпажу.

Зрештою Хамовничеський районний суд міста Москви задовольнив клопотання слідчого Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації і заочно висунув Миколі Дзяману "звинувачення у скоєнні терористичного акту" та оголосив у федеральний розшук.

Зверніть увагу! За допомогою літаків ДРЛС А-50 війська країни-агресорки керують атаками своєї ударної авіації та виявляють в небі українські літаки. Детальніше про характеристики ворожого літака – читайте у матеріалі.

Що відомо про збиття літака А-50