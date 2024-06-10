У відео, яке розповсюдили у соцмережі Х Розанна Клементе каже, що не бачила подібного збиття за понад 2 десятки своєї роботи в армії. Тому збиття російського А-50 з ЗРК Patriot є унікальною операцією українських військових.
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А-50 збили за допомогою ЗРК Patriot
Заступниця начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США Розанна Клементе повідомила, що українські захисники використовували тактику повітряної засідки, також відому як SAMbush, під час ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
За її словами, українських солдатів спеціально готували до нічних операцій з активацією батареї Patriot. Інструктори наказали солдатам вийти на вогневу позицію, відпрацювати по ворожій цілі, а потім відступити.
Полковник додала, що Україна зараз на озброєнні має, імовірно, до батальйону ЗРК Patriot.
Деякі з них використовуються для захисту стаціонарних об'єктів, інші пересуваються і роблять дійсно історичні речі. Я не бачила такого за 22 роки роботи в ППО,
– підкреслила вона.
Полковник США розповіла про збиття А-50 ЗРК Patriot / Відео з акаунту @AirPowerNEW1 у соцмережі Х
Варто наголосити, що раніше у ГУР МО зазначали, що російський А-50 могли збити за допомогою радянського зенітного ракетного комплексу С-200.
Які втрати ворога у літаках А-50
- Перший російський літак ДРЛС типу А-50 було знищено 14 січня 2024 року над акваторією Азовського моря. Разом із цим повітряним судном також було пошкоджено літак Іл-22.
- Уже 23 лютого стало відомо, що наші військові знищили над Азовським морем другий А-50У. Ця операція була спільною для Повітряних сил ЗСУ та ГУР МО.
- Варто зазначити, що літаків типу А-50 у російських загарбників не так багато, тому втрата двох літаків стала величезною для армії окупантів. Що відомо про А-50, які характеристики літака – читайте у матеріалі.