На видео, которое распространили в соцсети Х Розанна Клементе говорит, что не видела подобного сбивания за более чем 2 десятка своей работы в армии. Поэтому сбивание российского А-50 с ЗРК Patriot является уникальной операцией украинских военных.

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А-50 сбили с помощью ЗРК Patriot

Заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны армии США Розанна Клементе сообщила, что украинские защитники использовали тактику воздушной засады, также известную как SAMbush, во время поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По ее словам, украинских солдат специально готовили к ночным операциям с активацией батареи Patriot. Инструкторы приказали солдатам выйти на огневую позицию, отработать по вражеской цели, а затем отступить.

Полковник добавила, что Украина сейчас на вооружении имеет, предположительно, до батальона ЗРК Patriot.

Некоторые из них используются для защиты стационарных объектов, другие передвигаются и делают действительно исторические вещи. Я не видела такого за 22 года работы в ПВО,

– подчеркнула она.

Полковник США рассказала о сбитии А-50 ЗРК Patriot / Видео с аккаунта @AirPowerNEW1 в соцсети Х

Стоит отметить, что ранее в ГУР МО отмечали, что российский А-50 могли сбить с помощью советского зенитного ракетного комплекса С-200.

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