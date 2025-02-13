Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на российское издание "Агентство" со ссылкой на данные российской пограничной службы. Полковника СБУ Дмитрия Козюру, которого подозревают в госизмене, могли завербовать российские спецслужбы еще в 2018 году в Вене.

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Как ФСБ завербовало Козюру

По данным журналистов, к этому причастны двое сотрудников ФСБ – Юрий Шаталов и Дмитрий Арефьев. Именно в это время они прибыли в Австрию и пробыли там три дня, что совпадает с данными следствия по вербовке Козюры.

Следствие установило, что после вербовки Козюра некоторое время был "законсервирован" российскими кураторами, а контакты с ним восстановили только в конце 2024 года. Для связи он использовал конспиративную квартиру в Киеве, а его непосредственным координатором был Юрий Шаталов – кадровый сотрудник ФСБ, который неоднократно выезжал за границу, в частности в Польшу и Турцию.

12 февраля СБУ объявила о разоблачении предателя в собственных рядах. Дмитрия Козюру задержали во время спецоперации, которой руководил лично председатель Службы безопасности Василий Малюк. Следствие зафиксировало 14 эпизодов его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Что грозит предателю

Полковнику Козюре предъявили подозрение в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Председатель СБУ отметил, что спецоперация "Крыса" не только помогла разоблачить предателя, но и позволила использовать его для дезинформации врага. Служба безопасности продолжает расследование, в частности относительно других возможных контактов Козюры с ФСБ.