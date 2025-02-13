Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російське видання "Агентство" з посиланням на дані російської прикордонної служби. Полковника СБУ Дмитра Козюру, якого підозрюють у держзраді, могли завербувати російські спецслужби ще 2018 року у Відні.

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Як ФСБ завербувало Козюру

За даними журналістів, до цього причетні двоє співробітників ФСБ – Юрій Шаталов і Дмітрій Ареф'єв. Саме в цей час вони прибули до Австрії та пробули там три дні, що збігається з даними слідства щодо вербування Козюри.

Слідство встановило, що після вербування Козюра певний час був "законсервований" російськими кураторами, а контакти з ним відновили лише наприкінці 2024 року. Для зв’язку він використовував конспіративну квартиру в Києві, а його безпосереднім координатором був Юрій Шаталов – кадровий співробітник ФСБ, який неодноразово виїжджав за кордон, зокрема до Польщі та Туреччини.

12 лютого СБУ оголосила про викриття зрадника у власних лавах. Дмитра Козюру затримали під час спецоперації, якою керував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк. Слідство зафіксувало 14 епізодів його співпраці з російськими спецслужбами.

Що загрожує зраднику

Полковнику Козюрі висунули підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Голова СБУ зазначив, що спецоперація "Щур" не лише допомогла викрити зрадника, а й дозволила використати його для дезінформації ворога. Служба безпеки продовжує розслідування, зокрема щодо інших можливих контактів Козюри з ФСБ.